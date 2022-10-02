Тренер ПСЖ верит, что Месси снова станет лучшим игроком в мире

Главный тренер Кристоф Гальтье после матча с Ниццей (2:1) заявил, что нападающий клуба Лионель Месси может снова стать лучшим в мире.

"Каждое утро я испытываю невероятное удовольствие, когда вижу Месси на тренировках. Сейчас у него хорошее психологическое состояние, он очень счастлив.

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Это по-настоящему альтруистичный игрок, который ведет игру, при этом постоянно забивая. Он сохраняет жажду до голов. Может ли он снова стать лучшим в мире? Да, если сохранит эту невероятную форму до лета. Он отлично готов.

Месси счастлив. А когда он счастлив, то он хорошо играет", – сказал Гальтье в интервью L’Équipe.

Напомним, аргентинец в матче с Ниццей отметился голом со штрафного.