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Терри: Холанд может стать величайшим в истории АПЛ

Английский центрбек верит в успех юного норвежца.
Сегодня, 15:47
Джон Терри / Getty Images
Джон Терри / Getty Images
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Экс-защитник Челси Джон Терри после матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед (6:3) высказался об игре форварда Эрлинга Холанда.

"Он может стать величайшим в истории АПЛ, разве нет?

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Можно попытаться сравнить его с кем-нибудь, но я никогда не видел, чтобы у столь молодого футболиста было такое желание забивать подобные голы. Он просто безжалостен", – сказал Терри в эфире BT Sport.

Напомним, в матче с Манчестер Юнайтед норвежец отметился тремя голами и двумя ассистами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джон Терри Эрлинг Холанд
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