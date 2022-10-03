Терри: Холанд может стать величайшим в истории АПЛ
Английский центрбек верит в успех юного норвежца.
Экс-защитник Челси Джон Терри после матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед (6:3) высказался об игре форварда Эрлинга Холанда.
"Он может стать величайшим в истории АПЛ, разве нет?
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Можно попытаться сравнить его с кем-нибудь, но я никогда не видел, чтобы у столь молодого футболиста было такое желание забивать подобные голы. Он просто безжалостен", – сказал Терри в эфире BT Sport.
Напомним, в матче с Манчестер Юнайтед норвежец отметился тремя голами и двумя ассистами.