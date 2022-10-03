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Кьеза вернулся в общую группу Ювентуса

Итальянец может в скором времени выйти на поле.
Сегодня, 19:26
Федерико Кьеза / Getty Images
Федерико Кьеза / Getty Images
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Вингер Ювентуса Федерико Кьеза близок к полному восстановление от травмы. Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.

Итальянец в начале года перенес операцию в связи с повреждением передней крестообразной связки левого колена. В понедельник он провел часть тренировки вместе с командой.

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Напомним, в последний раз 24-летний итальянец выходил на поле 9 января.

В минувшем сезоне на счету Кьезы 14 матчей в Серии А, в которых игрок отметился двумя голами и двумя ассистами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Федерико Кьеза
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