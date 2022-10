Немецкий журналист опроверг договоренность Нкунку с Челси

Журналист Флориан Плеттенберг опроверг информацию касаемо того, что хавбек РБ Лейпцига Кристофер Нкунку подписал предварительный контракт с Челси.

"Да, он нужен Челси, Поттер и Боли настаивают на подписании контракта, и переговоры велись.

Сделка может состояться, но нам снова сказали: никакого предварительного контракта с Челси, и медицинское обслуживание должно было быть частным, ни один чиновник из Челси не принимал участия", - говорится в заявлении Плеттенберг.

News #Nkunku: Yes, Chelsea wants him, Potter and Boehly are pushing to sign and there were negotiations. Deal can happen but we‘ve been told again: No pre-contract with #CFC and the medical should have been private, no official from Chelsea took part. @Sky_Marc @SkySportDE 🇫🇷