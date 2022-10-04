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Немецкий журналист опроверг договоренность Нкунку с Челси

Судьба француза пока не решена.
Сегодня, 11:23
Кристофер Нкунку / Getty Images
Кристофер Нкунку / Getty Images
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Журналист Флориан Плеттенберг опроверг информацию касаемо того, что хавбек РБ Лейпцига Кристофер Нкунку подписал предварительный контракт с Челси.

"Да, он нужен Челси, Поттер и Боли настаивают на подписании контракта, и переговоры велись.

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Сделка может состояться, но нам снова сказали: никакого предварительного контракта с Челси, и медицинское обслуживание должно было быть частным, ни один чиновник из Челси не принимал участия", - говорится в заявлении Плеттенберг.

В текущем сезоне на счету Нкунку 6 голов в 8 матчах Бундеслиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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