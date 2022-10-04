Тренер Интера заблокировал переход Дибалы этим летом

Аргентинец не смог пополнить ряды "нерадзурри" из-за своего соотечественника.

Главный тренер Челси Симоне Индзаги заблокировал переход форварда Пауло Дибалы в Интер этим летом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Миланский клуб вел переговоры с аргентинцем, который покинул Ювентус в статусе свободного агента. Руководство "нерадзурри" хотело подписать именитого игрока, однако для этого было необходимо продать нападающего Хоакина Корреа.

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Главный тренер Интера не одобрил планы руководства, ввиду чего трансфер Дибалы сорвался, а сам футболист перешел в Рому.

Напомним, в 8-м туре Серии А Рома обыграла Интер (2:1). Дибала отметился забитым мячом в том матче.