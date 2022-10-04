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Футбол

Агуэро вместе с известным тиктокером продемонстрировал лайфхак с переливанием кофе

Аргентинец поучаствовал в коллабе с итальянским блогером.
Сегодня, 15:47
Серхио Агуэро / Getty Images
Серхио Агуэро / Getty Images
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Бывший форвард Барселоны и Манчестер Сити Серхио Агуэро уже год как завершил свою карьеру, ввиду чего решил найти себе новое увлечение.

Аргентинец снялся в ролике для тиктока с известным итальянским блогером Хаби Леймом. На видео экс-футболист показывает, как надо переливать кофе из чашки в стакан.

Напомним, причиной своего завершения карьеры Агуэро назвал рекомендации докторов. Согласно результатам исследования сердца футболиста, продолжение выступлений на высоком уровне могло привести к трагическим последствиям.

Ранее Агуэро выразил недовольство в связи с продажей Стерлинга в Челси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: видео Серхио Агуэро
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