Ди Мария едва не стал жертвой грабителей, охранникам пришлось открыть стрельбу

Трое грабителей пытались ворваться в дом полузащитника Ювентуса и сборной Аргентины Анхеля Ди Марии в Турине.

Новичок "бьянконери" арендует большую виллу вместе со своим одноклубником, нападающим Душаном Влаховичем, и в момент инцидента семья аргентинца и их сербский сосед как раз находились дома, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Злоумышленники пробрались на территорию сада возле дома, но были замечены охранниками, которые немедленно вызвали полицию. Кроме того, грабителей испугали выстрелом в воздух, поэтому те решили броситься убегать.

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Тем не менее правоохранители прибыли оперативно и успели задержать одного нарушителя, двоим другим удалось скрыться.

Для Ди Марии это уже третья подобная история. В 2015 году футболиста ограбили во время выступлений за Манчестер Юнайтед, а в 2021 году ему пришлось экстренно покидать матч ПСЖ, поскольку преступники ворвались в дом, где были его жена и дочь.

Напомним, что Ди Мария летом присоединился к Ювентусу в статусе свободного агента. В составе туринской команды аргентинец провел в нынешнем сезоне шесть матчей во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.