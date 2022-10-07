Гвардиола: Было 10-15 "новых Месси", но все они провалились

Испанец не верит в приход другого такого же игрока.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявился, что никто не сравнится с нападающим ПСЖ Лионелем Месси.

"Никто не сравнится с Лео Месси. Сколько было "новых Месси", 10-15, но все они провалились.

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Все вопросы только о Холанде, но парни в команде прекрасно принимают это. Например, Кевин – исключительный человек, и он счастлив, что Эрлинг здесь. И это касается всех игроков Сити, – сказал Гвардиола в интервью Manchester Evening News.

В текущем сезоне на счету Месси 5 голов и 7 ассистов в 9 матчах Лиги 1.