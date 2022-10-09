Миколенко выйдет с первых минут на матч Эвертона против Манчестер Юнайтед

Украинский фулбек, как обычно, попал в стартовый состав своей команды на тяжелую игру чемпионата Англии.

В воскресенье, 9 октября, на Гудисон Парк состоится матч десятого тура АПЛ между Эвертоном и Манчестер Юнайтед.

Главный тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард, при котором Виталий Миколенко является стабильным игроком основы, не сделал исключения и в этот раз - украинец появится на поле с первых минут.

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Эвертон: Пикфорд - Коулмен, Коуди, Тарковски, Миколенко - Онана, Гуйе, Ивоби - Грэй, Мопе, Гордон.

Запасные: Бегович, Винагре, Гарнер, Дэвис, Кайл, Калверт-Льюин, Кин, МакНил, Рондон.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Далот, Линделеф, Мартинес, Шоу - Каземиро, Эриксен, Антони, Фернандеш, Рэшфорд - Марсьяль.

Запасные: Хитон, Варан, Маласия, Фред, МакТоминей, Эланга, Санчо, Пельистри, Роналду.

Стартовый свисток матча Эвертон - Манчестер Юнайтед запланирован на 21:00 по киевскому времени.