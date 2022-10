Обамеянг - о словах про Артету: Тогда у меня было много негативных эмоций

Форвард Челси Пьер-Эмерик Обамеянг объяснил свои слова про главного тренера Арсенала Микеля Артету.

"Знаю, что есть видео, которое было записано сразу после того, как я перешел в Барсу. В то время у меня все еще было много негативных эмоций.

Арсенал отлично выступает в этом сезоне, и я желаю всем своим бывшим партнерам всего наилучшего, только не 6 ноября. Сейчас я полностью сосредоточен на завтрашнем матче", – написал габонец в твиттере.

Aware there is a video out that was recorded just after I arrived at Barca. At the time I still had a lot of bad feelings in me - Arsenal are doing great things this season and I wish all my old guys well, just not on November 6 😜 Now full focus on tomorrow 🔵