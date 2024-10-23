"Должны были забивать больше в первом тайме": Тренер Арсенала - о победе над Шахтером

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал победу над Шахтером в матче третьего тура Лиги чемпионов.

Накануне "канониры" обыграли соперника со счетом 1:0 благодаря автоголу и с нереализованным пенальти.

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"Очень доволен результатом. В Лиге чемпионов всегда тяжело. Мы должны были забивать больше в первом тайме, а во второй половине я увидел небольшую усталость. Играть 60 минут вдесятером несколько дней назад тяжело. Мы оставили игру немного открытой, но мы боролись за три очка.

Не знаю, был ли связан нереализованный пенальти с усталостью. Надо отдать должное Шахтеру, они храбрые. Когда вы даете им время с мячом и теряете его, вам приходится с страдать.

Я не знаю, почему Хаверц не взялся бить пенальти. Он один из тех, кто исполняет одиннадцатиметровые, но выполнил его Троссар", - приводит слова Артеты BBC со ссылкой на TNT Sports.

На ISPORT доступно видео лучших моментов матча Арсенал - Шахтер (1:0).

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