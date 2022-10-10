Обамеянг: Артета не может управлять большими личностями

Форвард Челси Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о конфликте с главным тренером Арсенала Микелем Артетой.

"Помню, что Барселона изначально связалась с моим отцом. Потом мне позвонил Хави, сказал, что знает о моих проблемах в Арсенале. Он говорил, что я способен серьезно помочь Барселона, и я согласился.

Читайте также: ПСЖ попытается летом подписать Обамеянга

Артета не способен управлять большими футболистами, большими личностями. Ему нужны молодые игроки, которые ничего не говорят и слушают", – сказал габонец в интервью Daily Mail.

В текущем сезоне на счету Обамеянга 1 гол в 1 матче АПЛ.