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Антони: Роналду сильно помог мне, когда я приехал в Англию

Бразильский новичок манкунианцев отметил влияние Криштиану на его адаптацию в новом коллективе.
Сегодня, 19:57
Криштиану Роналду и Антони
Криштиану Роналду и Антони
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В последние дни трансферного окна Манчестер Юнайтед приобрел у Аякса вингера Антони за 95 миллионов евро. С того момента 22-летний бразилец провел три матча в АПЛ, и в каждом из них он отметился голом.

В интервью, опубликованном на официальном сайте "красных дьяволов", он рассказал о том, как Криштиану Роналду помог ему в Англии чувствовать себя как дома.

"С тех пор, как я приехал сюда, Криштиану Роналду действительно помог мне чувствовать себя непринужденно: он много со мной разговаривает, в том числе в игровые дни".

"Он всегда говорит мне быть спокойным и уверенным. Он многого добился в футболе, и я учусь у него каждый день. Я очень благодарен за то, что такой опытный человек учит нас, молодых игроков, каждый день".

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Антони также поделился тем, что его сильно впечатлило в португальце.

"Его менталитет, он такой сильный. Он очень умен. Этот его менталитет, стремление к завтрашнему дню, все, ради чего еще нужно играть, это то, что я пытаюсь взять на вооружение и сохранить на всю оставшуюся жизнь".

Напомним, что в четверг, 13 октября, Манчестер Юнайтед проведет матч Лиги Европы против Омонии Романа Безуса. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

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