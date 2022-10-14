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Тренер ПСЖ – журналистам: Я говорю, что все хорошо, что мы едины, а вы пишете обратное

Наставник парижан высказался о том, как СМИ перекручивают информацию.
Сегодня, 19:51
Кристоф Гальтье / Getty Images
Кристоф Гальтье / Getty Images
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Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье разозлился на журналистов из-за очередного касаемо будущего форварда Килиана Мбаппе.

"Хочу сказать, что вы, журналисты, никогда не говорите о футболе. Я являюсь главным тренером ПСЖ, счастлив и горжусь этим.

Но матч за матчем, пресс-конференция за пресс-конференцией, мы говорим только одну минуту о футболе на десятиминутной пресс-конференции.

И что бы я тебе ни говорил, вы не верите, пишете обратное и говорите обратное. Я говорю, что все хорошо, что мы едины, а вы пишете обратное. Я здесь не для того, чтобы комментировать слухи.

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Про Килиана ходила информация во второй половине дня, когда у ПСЖ был матч с Бенфикой. Килиан ответил своей игрой и был признан лучшим футболиста матча. У меня много недостатков, но я говорю всегда честно.

Может быть, мы могли бы снова посвятить пресс-конференцию разговорам о футболе. В раздевалке все хорошо", – сказал Гальтье в интервью AS.

Напомним, ПСЖ примет Марсель в рамках Лиги 1 в воскресенье, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Кристоф Гальтье
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