Эвертон Миколенко заинтересован в покупке бразильского защитника
Родриго Бекао может перебраться в английский чемпионат.
Мерсисайдский Эвертон может усилить линию защиты центрбэком Удинезе.
Как сообщает Liverpool Echo, "ириски" интересуются бразильцем Родриго Бекао.
Конкуренцию коллективу Фрэнка Лемпарда составит лондонский Тоттенхэм.
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Контракт 26-летнего защитника с "фриульцами" действителен до лета 2024 года.
В нынешнем сезоне он провел 8 матчей, забив один гол и отдав одну голевую