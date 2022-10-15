Эвертон Миколенко заинтересован в покупке бразильского защитника

Родриго Бекао может перебраться в английский чемпионат.

Мерсисайдский Эвертон может усилить линию защиты центрбэком Удинезе.

Как сообщает Liverpool Echo, "ириски" интересуются бразильцем Родриго Бекао.

Конкуренцию коллективу Фрэнка Лемпарда составит лондонский Тоттенхэм.

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Контракт 26-летнего защитника с "фриульцами" действителен до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне он провел 8 матчей, забив один гол и отдав одну голевую