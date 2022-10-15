iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Защитник Барселоны: Я сфокусирован на том, чтобы вернуться в свою лучшую форму

Рональд Араухо начал свое восстановление от повреждения.
Сегодня, 18:35
Рональд Араухо
Рональд Араухо
0 0 0

Центрбэк каталонской Барселоны Рональд Араухо поделился апдейтом о состоянии своего здоровья.

"Я уже начал свое восстановление. Фокусируюсь на том, чтобы как можно скорее вернуться в лучшую форму", - заявил уругваец.

Стоит сказать, что Араухо получил повреждение во время международного перерыва в контрольном поединке против Ирана.

Читай также: Президент Барселоны выступил с заявлением касаемо будущего Хави в клубе

Сроки возвращения футболиста в общий строй "сине-гранатовых" в данный момент остаются неизвестными

В текущем сезоне центральный защитник сыграл в семи матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Рональд Араухо
0 0 0

Статьи по теме

Хави: Атмосфера Эль Класико возбуждает меня в сексуальном плане Хави: Атмосфера Эль Класико возбуждает меня в сексуальном плане
Реал - Барселона: онлайн трансляция матча 16.10.2022 чемпионата Испании Реал - Барселона: онлайн трансляция матча 16.10.2022 чемпионата Испании
Лунин сыграет против Барселоны в Эль Класико Лунин сыграет против Барселоны в Эль Класико
Де Йонг недоволен своей ролью в Барселоне Де Йонг недоволен своей ролью в Барселоне
Помочь журналистам

Видео

Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций
Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров
"Всем по**й": Мудрик вступил в перепалку с российским блогером
просмотров

Последние новости

Европа19:46
Ливерпуль - Манчестер Сити: прогноз на матч 16.10.2022
Европа19:35
Кейн проводит юбилейный матч за Тоттенхэм
Футбол19:27
"Рабовладельцам здесь не рады": Ультрас Браги выступили с протестом против владельцев ПСЖ, купивших акции клуба
Бокс19:12
Арреола назвал фаворита возможного боя Усик - Уайлдер
Европа18:45
Миколенко - в основе на матч с Тоттенхэмом
Европа18:35
Защитник Барселоны: Я сфокусирован на том, чтобы вернуться в свою лучшую форму
ЧМ-202218:31
Погба может успеть восстановиться к ЧМ-2022
Европа18:02
Манчестер Юнайтед и ПСЖ поборятся за нападающего Интера
Бокс18:00
Бокс: расписание боев
Европа17:41
Зинченко рискует пропустить ближайший матч против Лидса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK