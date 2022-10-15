Защитник Барселоны: Я сфокусирован на том, чтобы вернуться в свою лучшую форму
Рональд Араухо начал свое восстановление от повреждения.
Центрбэк каталонской Барселоны Рональд Араухо поделился апдейтом о состоянии своего здоровья.
"Я уже начал свое восстановление. Фокусируюсь на том, чтобы как можно скорее вернуться в лучшую форму", - заявил уругваец.
Стоит сказать, что Араухо получил повреждение во время международного перерыва в контрольном поединке против Ирана.
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Сроки возвращения футболиста в общий строй "сине-гранатовых" в данный момент остаются неизвестными
В текущем сезоне центральный защитник сыграл в семи матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.