Кунде: Реал порой играет без мяча, но забивает два гола в двух моментах

Защитник Барселоны Жюль Кунде прокомментировал игру Реала после Эль-Класико (1:3).

"Это большое разочарование. Думаю, что в первом тайме мы не справились в той части игры, где соперник силен, – это переходы из обороны в атаку. В эпизоде с первом голом мы должны были избежать контратаки, во втором – то же самое.

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Порой у Реала нет мяча, но в итоге они забивают два гола после двух моментов. Вот в чем сила этой команды. Мы должны извлечь из этого уроки", – заявил Кунде в интервью AS.

После 9 туров Реал идет на первом месте с 25 очками, а Барселона занимает вторую строчку, набрав 22 балла.