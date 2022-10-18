Необычное достижение Мусиала и Реал догнал Барсу: интересные факты о Золотом мяче-2022

Напередодні в Парижі пройшла церемонія вручення Золотого м'яча 2022 року, який виграв форвард Реала Карім Бензема.

Крім головного призу також глядачі побачили і інші нагородження, серед яких краща футболістка, кращий голкіпер та інші. Усі результати церемонії доступні на нашому сайті.

ISPORT також підібрав для вас цікаві факти та статистичні дані з церемонії.

Бензема – п'ятий француз з Золотим м'ячем

Нападник збірної Франції та мадридскього Реалу увійшов в історію, вигравши головний індивідуальний приз. Карім Бензема став п’ятим в історії з Франції, хто вигравав Золотий м’яч. До Бензема трофей з Франції вигравали: Раймон Копа (1958 рік), Мішель Платіні (1983, 1984, 1985), Жан-П'єр Папен (1991) та Зінедін Зідан (1998).

Франція тепер ділить лідерство за кількістю Золотих м'ячів з чотирма іншими країнами

Франція – елітна країна, футболісти якої неодноразово вигравали різноманітні трофеї. Зараз же Карім Бензема приніс своїй країні сьомий Золотий м’яч, повторивши досягнення своїх співвітчизників.

Унікально, що Франція увійшла до лідерів країн, гравці якої вигравали Золоті м’ячі. На рахунку "трьох кольорових" - 7 Золотих м’ячів, що повторило кількість інших країн – Німеччина, Нідерланди, Аргентина та Португалія. Варто додати, що у Франції та Німеччини вигравали Золоті м’ячі – 5 футболістів, у Нідерландів та Португалії – 3, а у Аргентини – 1.

8 гравців Реала завойовували Золотий м'яч

Всі ми знаємо, що мадридський Реал – це королівський клуб, адже керівництво завжди прагне мати у власному складі – найкращих футболістів. Тому недивно, що футболісти іспанського гранду виграють багато індивідуальних трофеїв.

Різноманітні футболісти в різних час вигравали Золоті м’ячі, виступаючи за Реал. Після того, як Карім Бензема виграв, тепер вісім футболістів завоювали головний індивідуальний приз. До француза в Реалі Золотий м’яч вигравали – Раймон Копа, Альфредо Ді Стефано, Луїш Фігу, Роналду, Фабіо Каннаваро, Кріштіану Роналду та Модріч.

Реал зрівнявся з Барселоною за кількістю виграних Золотих м'ячів

Не дивлячись на те, що у Реала вигравали вісім футболістів Золотий м’яч, - не дає їм можливості бути на першому місці по кількості таких трофеїв. Реал має однаковий показник з Барселоною, а загальна кількість – 12. В складі каталонської команди вигравали шість футболістів Золотий м’яч – Луїс Суарес, Йоган Кройф, Христо Стоїчков, Рівалдо, Роналдіньо та Ліонель Мессі.

Барселона – перший клуб, гравці якого двічі вигравали Kopa Trophy

Півзахисник каталонського клубу Гаві отримав приз кращому молодому гравцю з рук свого партнера і минулого переможця - Педрі. Це лише четвертий подібний трофей, але минулі три вигравали не просто гравці з різних клубів, а навіть різних чемпіонатів (Мбаппе, Де Лігт та Педрі).

Джамал Мусіала – перший, хто двічі був в призах трофею Копа

Футболіст мюнхенської Баварії в минулому році став третім рейтингу кращих молодих, програвши не тільки Педрі, а й Джуду Беллінгему. Цього разу він знову забрав "бронзу", пропустивши вперед окрім Гаві Едуардо Камавінгу.

Алексія Путельяс – перша володарка двох Золотих м'ячів

Жіночий ЗМ має не настільки велику історію, як чоловічий. Його видавали лише чотири рази і рівно половину з них отримала нападниця Барселони.

Звісно, раніше була певна альтернатива – ФІФА нагороджувала найкращих футболісток ще з 2001 року. П'ять разів кращою ставала бразилійка Марта, тричі німкеня Біргіт Прінц та двічі Міа Хамм з США. Всі інші виборювали нагороду по одному разу.

Але два м'ячі не тільки у Путельяс

Цікаво, що австралійка Сем Керр з Челсі вже другий рік поспіль отримую "бронзовий" м'яч, посідаючи третє місце.

Аліссон і Едерсон повернулися в когорту найкращих

Приз "Голкіпер року" цього разу не міг відійти нікому іншому, окрім Тібо Куртуа. Багато хто вважав його навіть претендентом на Золотий м'яч.

А ось поруч на віртуальному п'єдесталі з ним опинилися бразильці Аліссон та Едерсон. Цікаво, що партнери по збірній вже були разом в призах на Трофей Яшина – в 2019 році голкіпер Ліверпуля виграв нагороду, а воротар Ман Сіті став третім.

Мане – другий після Веа

Уявляєте? Ні Самі Ето'о, ні Дідьє Дрогба, ні навіть Мохамед Салах – жоден з африканців після перемоги Джорджа Веа не підіймався на подіум Золотого м'яча.

Аж допоки Садіо Мане в цьому році не став другим після Каріма Бензема. Хоча, сам француз також є вихідцем з цього континенту.