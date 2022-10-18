Севилья - Валенсия: где смотреть матч 18.10.2022 чемпионата Испании

Где смотреть матч 10-го тура чемпионата Испании Севилья - Валенсия. ISPORT рассказывает, кто прямом эфире покажет матч Ла Лиги Севилья - Валенсия.

Во вторник, 18 октября, в рамках десятого тура Ла Лиги сезона-2022/23 Севилья сыграет с Валенсией.

Поединок состоится во вторник, 20 октября, и начнется в 20:00 по киевскому времени. Состоится встреча в Севилье (Испания) на стадионе - Рамон Санчес Писхуан.

В чемпионате Испании Севилья, довольно неожиданно, не борется за место в Лиге чемпионов, а пытается "выжить" находясь почти на дне таблицы. Валенсия, в свою очередь, чередует победы с поражениями, закрепившись в самом центре.

Где смотреть Севилья - Валенсия

В Украине центральный матч тура чемпионата Испании в прямом эфире будет транслировать видеосервис Megogo. Здесь поединок покажет канал "Megogo Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

В турнирной таблице чемпионата Испании Барселона находится на 14 строчке с 9 баллами. Валенсия в свою очередь занимает 8 место, набрав 14 очков.

Где состоится матч Севилья - Валенсия?

Поединок должен пройти стадионе Рамон Санчес Писхуан в Севилье. Арена построена в 1958 году, а вмещает - 45 500 зрителей.

В последний раз команды встречались в январе текущего года в рамках чемпионата Испании. Тогда команды разошлись миром со счетом 1:1.

В прошлом туре Севилья с минимальным отрывом одолела Мальорку (1:0), а Валенсия в голевой перестрелке сыграла вничью с Эльче (2:2).