Тренер Баварии недоволен вручением Гави приза лучшему молодому игроку года

Главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн высказался о том, что юный хавбек Барселоны Гави получил приз лучшему молодому игроку года.

"По моему мнению, Джамал Мусиала и Джуд Беллингем провели сезон лучше, чем победитель.

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Но Гави – выдающийся игрок. За него я тоже рад", – сказал Нагельсманн в интервью Bayern & Germany.

В текущем сезоне на счету Гави 9 матчей в рамках Ла Лиги, в которых игрок не отметился результативными действиями.