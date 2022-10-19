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Лидер Лацио больше не сыграет в 2022 году

Травма игрока оказалась достаточно серьезной, чтобы лишить его футбола на несколько месяцев.
Сегодня, 13:00
Чиро Иммобиле / Getty Images
Чиро Иммобиле / Getty Images
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В первом тайме поединка десятого тура итальянской Серии А между Лацио и Удинезе  травму получил капитан римлян Чиро Иммобиле. 

Из-за этого 32-летний форвард не сумел продолжить встречу, которая завершилась безголевой ничьей.

Изначально главной угрозой считали пропуск игроком римского дерби с Ромой, которое состоится 6 ноября. Но дела оказались в разы хуже.

Как сообщает Sky Italia, после проведенного обследования у Иммобиле диагностировали повреждение бедра, которое не позволит ему выйти на футбольное поле до января 2023 года.

В нынешнем сезоне итальянец сыграл в 14 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 7 голов и 5 результативных передач.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лацио Серия А Чиро Иммобиле
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