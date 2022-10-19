Хави: Барселона даже на Бернабеу играла так, как хотела

Главный тренер Барселоны Хави высказался о поражении клуба от Реала (1:3) в матче Ла Лиги.

"Нужно побеждать, показывать хороший футбол и испытывать от этого положительные эмоции. Теперь дело за нами.

Мы не отказались от своих идей – даже на Бернабеу мы играли так, как хотели. Барселона высоко оборонялась и много раз подходила к воротам соперника. Иногда все получается, иногда – нет. Но если проявить настойчивость, то все получится.

Читайте также: Барселона - Вильярреал: где смотреть матч 20.10.2022 чемпионата Испании

Реал очень хорошо обороняется низким блоком. Им комфортно так играть. Они не оставили нам пространства, но даже так у нас были возможности добиться более приятного результата.

Моментов было не так много, как обычно, потому что Реал – отличная команда. Барселоне было не так комфортно, как в других матчах, потому что Мадрид очень хорошо защищался. Соперник, который усложняет, всегда есть. Мы не атаковали так, как обычно", – сказал Хави в интервью Marca.

В чемпионате Испании Барселона на своем счету имеет 22 очка после восьми туров.