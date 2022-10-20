Аугсбург - Бавария 2:5 видео голов матча 19.10.22

В среду, 19 октября, мюнхенская Бавария в рамках 1/16 финала Кубка Германии встречалась на выезде с Аугсбургом.

Команда Юлиана Нагельсманна одержала уверенную победу со счетом 5:2 и вышла в следующий раунд соревнований.

В первом тайме на гол Мадса Педерсена гости ответили результативным ударом Эрика-Максима Чупо-Мотинга.

После перерыва Йозуа Киммих вывел мюнхенцев вперед, а Чупо-Мотинг оформил дубль. Хозяева поля сократили отставание благодаря автоголу Дайота Упамекано, но вскоре четвертый мяч Баварии забил Джамал Мусиала, а в конце встречи Альфонсо Дэвис довел счет до разгромного.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Аугсбург - Бавария:

Аугсбург - Бавария 2:5

Голы: Педерсен, 9, Упамекано, 65 (аг) - Чупо-Мотинг, 27, 59, Киммих, 53, Мусиала, 74, Дэвис, 90+1

Аугсбург: Коубек - Гумны (Петков, 46), Бауэр, Гауэлеу, Яго - Варгас (Калиджури, 67), Груэсо (Баумгартлингер, 67), Реджбечай, Педерсен (Фрамбергер, 82) - Нидерлехнер, Демирович (Майер, 67)

Бавария: Ульрайх - Павар, Упамекано, Де Лигт, Дэвис - Киммих, Горецка - Гнабри, Мусиала (Мюллер, 80), Мане (Коман, 58) - Чупо-Мотинг (Забитцер, 85)

Предупреждения: Педерсен, Гауэлеу.

Источник: MEGOGO