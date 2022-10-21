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Бензема: На уровень Зидана и Роналдо я не выйду никогда

Француз объективно высказался о своей игре.
Сегодня, 12:18
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images
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Форвард Реала Карим Бензема заявил, что не считает себя легендарным футболистом.

"Я не превзошел Зизу и Роналдо. Мы разные. Это мои кумиры. Я не могу делать на поле то, что делали они, но они помогают попытаться показать что-то подобное. Я никогда не выйду на их уровень. Они выигрывали Золотой мяч, а я только сделал это. Но выйти на их уровень сложно.

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Мой стиль игры – это всего по чуть-чуть. Когда я был маленьким, то играл с теми, кто был старше. Из-за этого приходилось думать быстрее. Нужно было быстрее двигаться, делать более резкие рывки. Сейчас мой футбол – это игра в одно касание. Я знаю, что буду делать, когда получаю мяч", – сказал француз в интервью клубному сайту.

В текущем сезоне на счету Бензема 5 голов и 1 ассист в 7 матчах Ла Лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карим Бензема Реал Мадрид
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