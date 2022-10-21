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Нани - о поступке Роналду: Может, ему нужно было сходить в туалет

Португалец странным образом оправдал давнего товарища.
Сегодня, 18:18
Роналду и Нани / Getty Images
Роналду и Нани / Getty Images
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Бывший вингер Манчестер Юнайтед Нани высказался о досрочном уходе Криштиану Роналду с матча против Тоттенхэма (2:0).

"Я не видел этой ситуации, я не знаю, что произошло, но, возможно, ему нужно было сходить в туалет.

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Все знают, что Криштиану – большой профессионал, он много работает, чтобы играть, и, возможно, он был разочарован тем, что его не выпустили. 

Может быть, ему даже разрешили уйти раньше, я не знаю", – сказал Нани в интервью A Bola.

В текущем сезоне на счету Роналду 1 гол в 8 матчах АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нани Криштиану Роналду
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