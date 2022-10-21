iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Хави встал на защиту Пике после освистывания защитника фанатами

Испанский специалист высказался о защитнике-ветеране.
Сегодня, 19:20
Пике и Хави / Getty Images
Пике и Хави / Getty Images
0 0 0

Главный тренер Барселоны Хави прокомментировал свист болельщиков клуба в адрес центрбека Жерара Пике во время матча с Вильярреалом (3:0).

"Я уже просил единства. Сейчас тоже нужно быть едиными – болельщикам, руководству, медиа и другим сотрудникам.

О Пике могу только сказать, что, независимо от того, играет Жерар или нет, в раздевалке он отличный пример. Пике тренируется на все сто и отдает всего себя команде, играет ли он 10 минут или 90. Он пример капитана, и люди должны это знать.

Читайте также: Барселона - Вильярреал 3:0 Видео голов и обзор матча 20.10.2022

Меня волнует его поведение в раздевалке – в этом плане полный порядок. Если ты помогаешь команде, команда питается этим и совершенствуется. Реакция команды – тому подтверждение", – сказал Хави в интервью Marca.

В текущем сезоне на счету 35-летнего защитника 4 матча в рамках Ла Лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави Жерар Пике
0 0 0

Статьи по теме

Хави - о Роналду и Месси: Убежден, что они следили друг за другом Хави - о Роналду и Месси: Убежден, что они следили друг за другом
Гави стал обладателем приза Golden Boy Гави стал обладателем приза Golden Boy
Левандовски: Аргентина – один из фаворитов Чемпионата мира-2022 Левандовски: Аргентина – один из фаворитов Чемпионата мира-2022
Хави - об игре де Йонга: Он провел совершенный матч против Вильярреала Хави - об игре де Йонга: Он провел совершенный матч против Вильярреала
Помочь журналистам

Видео

Барселона - Вильярреал 3:0 Видео голов и обзор матча 20.10.2022
Барселона - Вильярреал 3:0 Видео голов и обзор матча 20.10.2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Бадоса опустилась вниз
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Оже-Альяссим вошел в ТОП-10
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Бокс20:05
"Никогда": Фьюри сделал громкое заявление о бое с Джошуа
Европа19:58
Голкипер Милана пропустит Чемпионат мира-2022
Европа19:20
Хави встал на защиту Пике после освистывания защитника фанатами
Европа19:09
Тренер Арсенала сообщил о скором возвращении Зинченко после травмы
Бокс18:53
Бокс: расписание боев
Европа18:44
Жену Икарди застали за изменой футболисту с юным рэпером
Теннис18:32
Экс-первую ракетку мира отстранили от соревнований из-за положительного теста на допинг
Европа18:18
Нани - о поступке Роналду: Может, ему нужно было сходить в туалет
Европа17:56
Нуньес может пропустить ближайший матч Ливерпуля
Бокс17:45
Ломаченко оценил возможность проведения боя с Хэйни
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK