Хави встал на защиту Пике после освистывания защитника фанатами

Главный тренер Барселоны Хави прокомментировал свист болельщиков клуба в адрес центрбека Жерара Пике во время матча с Вильярреалом (3:0).

"Я уже просил единства. Сейчас тоже нужно быть едиными – болельщикам, руководству, медиа и другим сотрудникам.

О Пике могу только сказать, что, независимо от того, играет Жерар или нет, в раздевалке он отличный пример. Пике тренируется на все сто и отдает всего себя команде, играет ли он 10 минут или 90. Он пример капитана, и люди должны это знать.

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Меня волнует его поведение в раздевалке – в этом плане полный порядок. Если ты помогаешь команде, команда питается этим и совершенствуется. Реакция команды – тому подтверждение", – сказал Хави в интервью Marca.

В текущем сезоне на счету 35-летнего защитника 4 матча в рамках Ла Лиги.