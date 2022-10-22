Хави: Давление на Барселону есть всегда, мы должны побеждать

Главный тренер Барселоны Хави поделился мнением о давлении на клуб и команду.

"Здесь всегда есть давление. Это Барселона, мы должны быть конкурентоспособными и побеждать. Завтра к нам придет еще одна отличная команда, сильный и атлетичный соперник. Завтра мы должны снова победить.

Команда выглядит похожей на то, что я хочу видеть. Если мы проведем анализ, то увидим, что команда боролась во всех матчах, даже если результат был неблагоприятным.

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Совершенства не существует, но мы стремимся приблизиться к нему", – сказал Хави в интервью Marca.

Напомним, в воскресенье, 23 октября, каталонцы примут Атлетик в рамках 11-го тура Ла Лиги. Матч начнется в 22:00 по Киеву.