Манчестер Сити забил 600-й гол под руководством Гвардиолы

К тому же "горожане" повторили достижение двух великих клубов Англии.

В субботу, 22 октября, на Этихаде в рамках 13-го тура Английской Премьер-лиги сошлись Манчестер Сити и Брайтон.

Дублем в первом тайме отметился Эрлинг Холанд. Второй гол норвежца стал историческим.

Как сообщает Opta, данное взятие ворот стало для Сити 600-м под руководством Пепа Гвардиолы. Это произошло в его 367-м поединке на посту главного тренера "горожан".

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При этом Ман Сити стал лишь третьим клубом чемпионата Англии, который забил 600 и более голов при одном тренере. Ранее этим отметились сэр Алекс Фергюсон и его Манчестер Юнайтед, а также Арсен Венгер с Арсеналом.