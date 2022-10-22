Поттер: Не могу заявлять, что Челси заслужил победу

Главный тренер Челси Грэм Поттер прокомментировал ничью с Манчестер Юнайтед (1:1) в рамках 13 тура АПЛ.

"Я увидел много хорошего в том, как парни трудились. МЮ играл сильнее нас первые 30 минут, нужно было на это отреагировать – и нам это удалось, как мне кажется.

Мы не победили не потому, что не старались. Парни отдали все силы. Когда тебе забивают так поздно, остается ощущение, будто ты потерял очки, но если оценить ход матча в целом, то можно прийти к выводу, что, возможно, одно очко – в самый раз.

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Я не могу тут заявлять, что мы заслужили победу. Обе команды стремились выиграть, и ничья справедлива", – сказал Поттер в интервью BBC.

Напомним, после 13 туров АПЛ Челси идет на четвертом месте с 21-м очком.