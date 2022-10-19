Челси предложил новый контакт основному полузащитнику

Челси начал переговоры с хавбеком Жоржиньо о новом контракте. Об этом сообщает издание Evening Standard.

Лондонский клуб предложил 30-летнему итальянцу новое соглашение с зарплатой 120 тысяч фунтов в неделю. Именно столько получает игрок по нынешнему договору.

В свою очередь Жоржиньо хочет получить повышение зарплаты со 150 до 180 тысяч фунтов в неделю. Это главное условия игрока при подписании нового контракта.

Напомним, действующий контракт итальянца с Челси рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне на счету Жоржиньо 1 гол в 9 матчах АПЛ.

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