iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси предложил новый контакт основному полузащитнику

Жоржиньо поставил свои условия клубу.
Сегодня, 01:01
Жоржиньо / Getty Images
Жоржиньо / Getty Images
0 0 0

Челси начал переговоры с хавбеком Жоржиньо о новом контракте. Об этом сообщает издание Evening Standard.

Лондонский клуб предложил 30-летнему итальянцу новое соглашение с зарплатой 120 тысяч фунтов в неделю. Именно столько получает игрок по нынешнему договору.

В свою очередь Жоржиньо хочет получить повышение зарплаты со 150 до 180 тысяч фунтов в неделю. Это главное условия игрока при подписании нового контракта.

Напомним, действующий контракт итальянца с Челси рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне на счету Жоржиньо 1 гол в 9 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Закария может вернуться в Ювентус уже зимой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси жоржиньо
0 0 0

Статьи по теме

Канте перенес операцию на колене, ввиду чего пропустит ЧМ-2022 Канте перенес операцию на колене, ввиду чего пропустит ЧМ-2022
Закария может вернуться в Ювентус уже зимой Закария может вернуться в Ювентус уже зимой
Манчестер Юнайтед и Челси поборятся за лидера Милана Манчестер Юнайтед и Челси поборятся за лидера Милана
Челси в непростом поединке обыграл Астон Виллу Челси в непростом поединке обыграл Астон Виллу
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Динамо: Полный матч
Шахтер - Динамо: Полный матч

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Бадоса опустилась вниз
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Оже-Альяссим вошел в ТОП-10
просмотров
Золотой мяч-2022: результаты церемонии
просмотров

Последние новости

Европа01:01
Челси предложил новый контакт основному полузащитнику
Европа00:50
Футбол сегодня: кто играет и где смотреть
Бокс00:31
Бокс: расписание боев
Европа00:18
Неймар: Я мог перейти в Реал, но выбрал Барселону, так как с детства мечтал играть там
Вчера, 23:54
Европа23:54
Фалькао спас Райо Вальекано от поражения в матче с Атлетико
Европа23:22
Сестра Роналду раскритиковала в соцсетях тен Хага за замену брата в матче с Ньюкаслом
Украина22:51
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Европа22:30
Канте перенес операцию на колене, ввиду чего пропустит ЧМ-2022
Европа22:05
Севилья в напряженном матче сыграла вничью с Валенсией
Украина21:45
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK