Вальверде: Я хочу выиграть у Барселоны, но не из-за чувства мести
Испанский специалист готовится к матчу против каталонцев.
Главный тренер Атлетика Эрнесто Вальверде высказался о предстоящем матче против Барселоны.
"Правда в том, что я хочу выиграть, но не потому, что у меня есть чувство мести. Мы просто хотим взять три очка.
Я знаю, что будет непросто, потому что Барселона отлично выглядит в чемпионате. В остальном – обычный матч.
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Я действительно вернусь в место, где уже был раньше, и встречу людей, которые мне там помогали.
Я их поприветствую, но постараюсь обыграть", – сказал Вальверде на предматчевой пресс-конференции.
Напомним, матч Барселона - Атлетик состоится в воскресенье, 23 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.