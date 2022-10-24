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Рома - Наполи: 0:1 Видео гола и обзор матча 23.10.2022

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 08:22
Рома - Наполи: Видео гола / Getty Images
Рома - Наполи: Видео гола / Getty Images
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В рамках одиннадцатого тура чемпионата Италии Рома на своем поле принимала Наполи.

Лидеры итальянского чемпионата длительное время не могли поразить ворота друг друга, однако победный гол был все-таки забит. На 81-й минуте форвард гостей Осимхен реализовал свой момент, который и принес победу Наполи.

Рома в концовке пыталась уйти от поражения, но не смогла поразить ворота соперника.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Рома - Наполи:

Рома - Наполи 0:1
Гол: Осимхен, 81.

Рома: Патрисиу - Манчини (Матич, 82), Смоллинг, Ибаньес - Карсдорп (Винья, 82), Кристанте, Пеллегрини, Камара (Эль-Шаарави, 82), Спинаццола (Шомуродов, 86) - Дзаньоло, Абрахам (Белотти, 63).

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ким, Жезус, Оливейра - Ндомбеле (Эльмас, 57), Лоботка, Зелински (Гаэтано, 75) - Лосано (Политано, 75), Осимхен, Кварацхелия.

Предупреждения: Смоллинг, Кристанте, Ибаньес - Лосано, Ндомбеле, Оливейра, Лоботка.

Удаление: Карсдорп (прямая красная за пределами поля).

Источник: MEGOGO

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