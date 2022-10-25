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Реал попытается убедить Крооса остаться в клубе еще на сезон

Руководство "сливочных" готово ждать окончательного решения игрока до последнего.
Сегодня, 18:51
Тони Кроос / Getty Images
Тони Кроос / Getty Images
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Реал надеется, что сможет убедить хавбека Тони Крооса не уходить из клуба следующим летом. Об этом сообщает издание Marca.

Мадридский клуб начал строить планы на кампанию 2022/23 и рассматривает также возможность, при которой немца не будет в команде. Несмотря на это, все в Реале хотят продлить контракт с основным полузащитником.

Отмечается, что "сливочные" намерены до последнего ждать решения Крооса. Клуб не будет искать замену игроку, пока тот не даст ответ.

В текущем сезоне на счету 32-летнего немца 1 ассист в 9 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Реал предложит улучшенный контракт своему запасному вингеру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тони Кроос Реал Мадрид
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