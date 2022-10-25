Реал попытается убедить Крооса остаться в клубе еще на сезон
Руководство "сливочных" готово ждать окончательного решения игрока до последнего.
Реал надеется, что сможет убедить хавбека Тони Крооса не уходить из клуба следующим летом. Об этом сообщает издание Marca.
Мадридский клуб начал строить планы на кампанию 2022/23 и рассматривает также возможность, при которой немца не будет в команде. Несмотря на это, все в Реале хотят продлить контракт с основным полузащитником.
Отмечается, что "сливочные" намерены до последнего ждать решения Крооса. Клуб не будет искать замену игроку, пока тот не даст ответ.
В текущем сезоне на счету 32-летнего немца 1 ассист в 9 матчах Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что Реал предложит улучшенный контракт своему запасному вингеру.