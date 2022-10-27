Хави: Барселона может побороться за все титулы в этом сезоне

Испанец верит в успех своей команды.

Главный тренер Барселоны Хави считает, что его команда может претендовать на трофеи в этом сезоне.

"В ближайшие месяцы мы должны побороться за все титулы. Впереди Лига Европы, Ла Лига, Кубок Испании и Суперкубок… Я уверен, что мы сможем побороться во всех турнирах.

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Я считаю, что Ла Лига по уровню не уступает Премьер-лиге", – сказал Хави в интервью журналисту Фабрицио Романо.

Напомним, Барселона вылетела из Лиги чемпионов, тем самым клуб продолжит свои выступления уже в Лиге Европы.

В чемпионате Испании каталонцы занимают второе место, набрав за 11 туров 28 баллов.