В Барселоне определились с трансферами на лето 2023 года
Месси и Силва могут пополнить ряды каталонского клуба.
Руководство Барселоны хочет летом усилить состав. Об этом сообщает издание Diario Sport.
Президент каталонского клуба намерен в 2023 году усилиться Лионелем Месси и Бернарду Силвой. Ради подписания игроков Барселоне придется избавиться от ряда игроков, а также применить несколько экономических рычагов.
"Сине-гранатовые" хотели бы осуществить данные трансферы зимой, однако в клубе понимают, что осуществить громкие переходы такого масштаба будет практически невозможно.
Отметим, январе Барселона хочет подписать правого защитника и опорного полузащитника, который заменит Серхио Бускетса.
Ранее сообщалось, что руководство Барселоны заинтересовано в Канте.