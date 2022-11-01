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В Барселоне определились с трансферами на лето 2023 года

Месси и Силва могут пополнить ряды каталонского клуба.
Сегодня, 12:52
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images
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Руководство Барселоны хочет летом усилить состав. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Президент каталонского клуба намерен в 2023 году усилиться Лионелем Месси и Бернарду Силвой. Ради подписания игроков Барселоне придется избавиться от ряда игроков, а также применить несколько экономических рычагов.

"Сине-гранатовые" хотели бы осуществить данные трансферы зимой, однако в клубе понимают, что осуществить громкие переходы такого масштаба будет практически невозможно.

Отметим, январе Барселона хочет подписать правого защитника и опорного полузащитника, который заменит Серхио Бускетса.

Ранее сообщалось, что руководство Барселоны заинтересовано в Канте.

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