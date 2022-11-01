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Руководство Барселоны верит в Хави и завоевание важных трофеев для клуба

В стане каталонцев не сомневаются в успехе своего тренера.
Сегодня, 16:14
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images
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Вице-президент Барселоны Рафа Юсте высказался о главном тренере клуба Хави.

"Хави – невероятный тренер, выросший здесь. Он очень хорошо знает, что значит быть игроком Барселоны. У него есть состав, который постепенно развивается. Убежден, Хави возьмет нам трофеи, в которых нуждается Барселона. Мы будем бороться за победы и титулы.

Барселона – команда, которая хочет побеждать всегда. Мы в любом случае должны отдать все силы ради фанатов. Я хочу вновь поблагодарить болельщиков за невероятную поддержку, которая у нас каждый раз есть на стадионе.

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Мы будем бороться и попытаемся выигрывать ради фанатов и клуба", – сказал Юсте в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, после 12 туров Барселона идет на втором месте, набрав 31 очко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави
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