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Основной защитник Челси может пропустить ЧМ-2022

Чилуэлл получил повреждение в матче Лиги чемпионов.
Сегодня, 13:53
Бен Чилуэлл / Getty Images
Бен Чилуэлл / Getty Images
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Защитник Челси Бен Чилуэлл может пропустить ЧМ-2022 из-за травмы. Об этом заявил главный тренер клуба Грэм Поттер.

"Да, я думаю, что так можно сказать. Конечно, больше ничего я не хочу говорить, но когда игрок так тянет ногу, а потом чувствует боль, то прогноз не будет позитивным.

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Это удар для нас, хотя в целом вечер сложился хорошо. Но травма Чилуэлла – это неприятно. Надеюсь, после обследования мы выясним, что повреждение не такое серьезное. Но, конечно, мы разочарованы", – сказал Поттер на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, англичанин целиком отыграл матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Челси и загребским Динамо (2:1), однако не смог самостоятельно покинуть поле.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Валуа бен чилуэлл
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