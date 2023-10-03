Один из ключевых защитников Челси выбыл на долгий срок
Чилуэлл пропустит два месяца.
Крайний защитник Челси Бен Чилуэлл выбыл на долгий срок. Об этом сообщает издание The Telegraph.
Футболист сборной Англии выбыл на два месяца из-за повреждения. При этом, игрок может пропустить и большее долгий срок дата его возвращения на поле будет зависеть от реабилитации.
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Напомним, Чилуэоо получил травму задней поверхности бедра в концовке матча с Брайтоном в Кубке английской лиги (1:0).
В текущем сезоне на счету защитника один ассист в шести матчах АПЛ.
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