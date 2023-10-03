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Один из ключевых защитников Челси выбыл на долгий срок

Чилуэлл пропустит два месяца.
Сегодня, 17:50
Бен Чилуэлл / Getty Images
Бен Чилуэлл / Getty Images

Крайний защитник Челси Бен Чилуэлл выбыл на долгий срок. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Футболист сборной Англии выбыл на два месяца из-за повреждения. При этом, игрок может пропустить и большее долгий срок дата его возвращения на поле будет зависеть от реабилитации.

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Напомним, Чилуэоо получил травму задней поверхности бедра в концовке матча с Брайтоном в Кубке английской лиги (1:0).

В текущем сезоне на счету защитника один ассист в шести матчах АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси бен чилуэлл

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