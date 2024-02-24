Защитник Челси поставил успех клуба в Кубке лиги выше Лиги чемпионов

Защитник Челси Бен Чилуэлл поделился мнением о предстоящем финале Кубка лиги.

"Престиж Лиги чемпионов, безусловно, выше, но я бы сказал, что Кубок лиги, пожалуй, важнее, учитывая нынешнее положение клуба.

У нас очень молодая, обновленная команда, у которой были взлеты и падения в этом сезоне. Если бы мы взяли этот трофей как команда, как коллектив, это было бы очень важно для клуба и, возможно, важнее, чем Лига чемпионов".

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"Не в плане престижа, а в том плане, в каком направлении мы хотим, чтобы клуб развивался, двигался вперед", – сказал англичанин в интервью talkSPORT.

Напомним, финала Кубка лиги состоится в это воскресенье, 25 февраля. Челси сыграла против Ливерпуля.

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