В Барселоне определились с заменой Пике

Барселона ввиду завершения карьеры Жерара Пике может подписать центрального защитника Атлетика Иньиго Мартинеса в январе. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Каталонцы зимой хотят подписать центрбека баскской команды, контракт которого с клубом действует до лета 2023 года.

Отметим, еще в июле каталонцы договорились с 31-летним испанцем о переходе. Если Атлетик будет готов за небольшую сумму продать своего игрока в январе, то Барселона может подписать его.

В текущем сезоне на счету Мартинеса 8 матчей в рамках Ла Лиги, в которых испанец не отличился результативными действиями.

Ранее Хави рассказал, в какой роли Пике может вернуться в Барселону.