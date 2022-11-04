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В Барселоне определились с заменой Пике

Каталонский клуб хочет подписать игрока баскской команды.
Вчера, 23:49
Иньиго Мартинес / Getty Images
Иньиго Мартинес / Getty Images
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Барселона ввиду завершения карьеры Жерара Пике может подписать центрального защитника Атлетика Иньиго Мартинеса в январе. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Каталонцы зимой хотят подписать центрбека баскской команды, контракт которого с клубом действует до лета 2023 года.

Отметим, еще в июле каталонцы договорились с 31-летним испанцем о переходе. Если Атлетик будет готов за небольшую сумму продать своего игрока в январе, то Барселона может подписать его.

В текущем сезоне на счету Мартинеса 8 матчей в рамках Ла Лиги, в которых испанец не отличился результативными действиями.

Ранее Хави рассказал, в какой роли Пике может вернуться в Барселону.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Атлетик Бильбао Иньиго Мартинес
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