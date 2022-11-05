Центрбек Баварии работал над своим голосом с оперным певцом, чтобы лучше руководить защитой

Защитник Баварии Дайо Упамекано в одном из недавних интервью рассказал о том, что работал над своим голосом с оперным певцом.

Француз таким образом хотел улучшить свои управленческие навыки.

"Когда я был молод, у меня были трудности с общением. Так что это не что-то новое, но я почувствовал необходимость поработать над своим голосом, чтобы лучше руководить защитой. Я работал с джентльменом, который занимался оперой.

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Я больше не могу процитировать их вам, но там были слова, которые было немного сложно повторить. Идея состояла в том, чтобы повторять их громким голосом, чтобы он выдерживал 90 минут. Мы также пели. Это было интересно.

Кричать важно. Кричать не ради того, чтобы кричать, а ради того, чтобы руководить командой. Защитник видит игру сзади, ему важно уметь это делать, чтобы быть лидером", – сказал Упамекано в интервью L’Equipe.

В текущем сезоне на счету 24-летнего француза 13 матчей в рамках Бундеслиги.