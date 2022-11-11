Руни: Тен Хаг показал силу характера, разобравшись с Роналду

Экс-нападающий Манчестер Юнайтед Уэйн Руни высказался о главном тренере клуба Эрике тен Хаге.

"Думаю, он отлично справляется. Он пришел и показал, кто в команде главный. И впервые за два-три года я начинаю замечать, что у МЮ появляется свое лицо, в последнее время этого не было.

Он показал силу своего характера, разобравшись в ситуации с Роналду. Он подходящий человек для этой работы. Нужно время, но шаг по направлению к топ-4 и Лиге чемпионов сделан.

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И я знаю, что игроки и работники клуба сейчас намного счастливее, чем были в последние годы", – сказал Руни в интервью Talksport.

В текущем сезоне на счету Роналду всего 1 гол в 10 матчах АПЛ.