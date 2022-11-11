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Конте: Я должен чувствовать, что заслужил новый контракт с Тоттенхэмом

Итальянский специалист порассуждал о своем будущем.
Сегодня, 20:07
Антонио Конте / Getty Images
Антонио Конте / Getty Images

Пошел второй год правления Антонио Конте в Тоттенхэме. Итальянец сумел вытянуть "шпор" на четвертое место по итогам прошлого сезона, завоевав право участвовать в Лиге чемпионов.

Контракт Конте с лондонским клубом рассчитан до лета 2023 года. Он заявил, что важной частью в переговорах по новому соглашению станет вторая часть кампании.

"Когда вы начинаете путь с новым клубом, ваша мечта и надежда — остаться там надолго", - цитирует Конте talkSPORT. "Вы прекрасно знаете, что в современном футболе тренерам не так просто иметь длительный контракт".

"Часто именно клуб принимает решение уволить вас после плохих результатов. Каждый день мы находимся в постоянной опасности из-за этого аспекта. Иногда вам везет, когда вы добиваетесь хороших результатов и находите клуб с такими же амбициями, желанием и стремлением вместе совершенствоваться и расти. Когда это происходит, вам везет".

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Итальянец признался, что ему важно чувствовать, что заслужил продолжить свою работу в Лондоне.

"Каждый тренер мечтает о такой ситуации. Но реальность не всегда такова. Мой контракт истекает 30 июня. До этого момента клуб должен сделать наилучшую оценку. Будет важно увидеть, что произойдет в оставшейся части сезона, и понять, довольны ли мы развитием команды".

"Для меня это важно с профессиональной точки зрения. Я должен чувствовать, что заслуживаю того, чтобы подписать новый контракт с этим клубом. Я должен чувствовать это. Обязательно поговорим с клубом и найдем лучшее решение".

Тоттенхэм под руководством Антонио Конте сумел пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов, где он сыграет с итальянским Миланом. В чемпионате Англии лондонский клуб идет четвертым, заработав 26 очков за 14 сыгранных туров.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм АПЛ Антонио Конте

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