Легенда сборной Франции встал на защиту Магуайра

Главный тренер Кристал Пэлас Патрик Виейра высказался о защитнике Манчестер Юнайтед и сборной Англии Харри Магуайре.

"Магуайр – топ-футболист с очень сильным характером. Можно проводить хорошие матчи, можно иногда играть неудачно, но это не отменяет его мастерства и его характера.

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Англия лишь выиграет от его вызова на ЧМ-2022. Порой журналисты проявляют недостаток уважения к Магуайру и некоторым другим игрокам, вызванным в сборную", – сказал Виейра в интервью Manchester Evening News.

В текущем сезоне на счету 29-летнего англичанина 4 матча в рамках АПЛ.