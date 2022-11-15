iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-игрок сборной Англии Леннон завершил карьеру в 35 лет

Полузащитник так и не смог найти себе клуб.
Сегодня, 17:12
Аарон Леннон / Getty Images
Аарон Леннон / Getty Images

35-летний Аарон Леннон объявил, что завершает профессиональную карьеру. Летом у него истек контракт с Бернли, и с тех пор игрок так и не нашел себе новый клуб.

О своем решении Аарон сообщил в Twitter. Он написал: “Я наконец решил, что пора повесить бутсы на гвоздь. Оценив все варианты, я не почувствовал, что они подходят мне и моей молодой семье.

Это было очень тяжелое решение, потому что футбол был моей жизнью с трехлетнего возраста. Последние 20 лет, когда я играл на самом высоком профессиональном уровне, были замечательными”.

Леннон наиболее известен своими выступлениями за Тоттенхэм, где провел 267 матчей и забил 26 голов. Также футболист успел поиграть за Лидс, Эвертон, Кайсериспор и Бернли. Вингер надевал футболку сборной Англии 21 раз, но не забил ни одного гола за "львов".

Для многих фанатов английского чемпионата Леннон остался в памяти как самый грустный футболист в истории. Это прозвище он получил за то, что не любил улыбаться на фото.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм сборная Англии Аарон Леннон

Статьи по теме

Кейн: Англия должна верить, что может победить на ЧМ-2022 Кейн: Англия должна верить, что может победить на ЧМ-2022
Конте: Я должен чувствовать, что заслужил новый контракт с Тоттенхэмом Конте: Я должен чувствовать, что заслужил новый контракт с Тоттенхэмом
"Мечта сбылась": Грилиш креативно отпраздновал вызов в сборную Англии на ЧМ-2022 "Мечта сбылась": Грилиш креативно отпраздновал вызов в сборную Англии на ЧМ-2022
Мэддисон попал в состав Англии на ЧМ-2022, нет Томори, но есть Магуайр Мэддисон попал в состав Англии на ЧМ-2022, нет Томори, но есть Магуайр
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Уэстбрук ставит блок Дюранту, а Никс устраивают конкурс аллей-упов
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Уэстбрук ставит блок Дюранту, а Никс устраивают конкурс аллей-упов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Украина20:36
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
ЧМ-202220:30
Состав групп и команд на ЧМ-2022 по футболу
Формула 120:09
Феррари отрицает слухи об уходе Бинотто
Украина19:45
УПЛ: календарь и результаты матчей
Европа19:15
Новичок МЮ объяснил, почему его не волнует чужая критика
Киберспорт19:15
Outsiders стали лидерами, NaVi не потеряли позиций: Рейтинг команд по CS:GO за 2022 год
ММА18:50
Бои без правил: расписание боев и турниров
Теннис18:45
Итоговый турнир-2022 (ATP): Рублев в трех сетах обыграл Медведева, Джокович справился с Циципасом
Теннис18:16
Надаль повторил свою самую долгую серию поражений
ЧМ-202217:50
Катар - Эквадор: прогноз на матч-открытие чемпионата мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK