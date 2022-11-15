Экс-игрок сборной Англии Леннон завершил карьеру в 35 лет

Полузащитник так и не смог найти себе клуб.

35-летний Аарон Леннон объявил, что завершает профессиональную карьеру. Летом у него истек контракт с Бернли, и с тех пор игрок так и не нашел себе новый клуб.

О своем решении Аарон сообщил в Twitter. Он написал: “Я наконец решил, что пора повесить бутсы на гвоздь. Оценив все варианты, я не почувствовал, что они подходят мне и моей молодой семье.

Это было очень тяжелое решение, потому что футбол был моей жизнью с трехлетнего возраста. Последние 20 лет, когда я играл на самом высоком профессиональном уровне, были замечательными”.

Леннон наиболее известен своими выступлениями за Тоттенхэм, где провел 267 матчей и забил 26 голов. Также футболист успел поиграть за Лидс, Эвертон, Кайсериспор и Бернли. Вингер надевал футболку сборной Англии 21 раз, но не забил ни одного гола за "львов".

Для многих фанатов английского чемпионата Леннон остался в памяти как самый грустный футболист в истории. Это прозвище он получил за то, что не любил улыбаться на фото.