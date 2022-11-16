Экс-капитан Челси объявил о завершении профессиональной карьеры

Экс-капитан Челси, легенда английского футбола Гари Кэхилл решил завершить выступления на профессиональном уровне в возрасте 36 лет. Об этом англичанин сообщил в своем Instagram.

За "синих" Кэхилл провел 290 матчей, в которых отметился 25 голами, что довольно неплохой результат для центрбека. Вместе с Челси Гари дважды становился чемпионом АПЛ, брал Лигу Чемпионов, дважды Лигу Европы, дважды Кубок Англии и однажды становился обладателем Кубка английской лиги.

За свою долгую карьеру защитник успел поиграть также за Бернли, Астон Виллу, Шеффилд Юнайтед, Болтон и Кристал Пелас. Последней командой в карьере Гари Кэхилла стал Борнмут, которому футболист помог выйти в АПЛ. За сборную Англии игрок провел 28 матчей.

“Футбол принес мне очень много удовольствия и успеха. Приняв решение завершить карьеру, могу честно сказать, что отдал игре всего себя.

Я добился того, о чем когда-то мечтал, создав невероятные воспоминания. От удивительных достижений, таких как победа в Лиге чемпионов и Премьер-лиге до привилегии быть капитаном моей страны и Челси. Это навсегда останется со мной», – признался Кехилл.

Напомним, что сборная Англии является одним из фаворитов чемпионата мира в Катаре. А вот здесь можно ознакомиться с прогнозом на первый матч "львов" против сборной Ирана.