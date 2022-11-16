iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-капитан Челси объявил о завершении профессиональной карьеры

Гари Кэхилл решил повесить бутсы на гвоздь.
Сегодня, 16:55
Гари Кэхилл / Getty Images
Гари Кэхилл / Getty Images

Экс-капитан Челси, легенда английского футбола Гари Кэхилл решил завершить выступления на профессиональном уровне в возрасте 36 лет. Об этом англичанин сообщил в своем Instagram.

За "синих" Кэхилл провел 290 матчей, в которых отметился 25 голами, что довольно неплохой результат для центрбека. Вместе с Челси Гари дважды становился чемпионом АПЛ, брал Лигу Чемпионов, дважды Лигу Европы, дважды Кубок Англии и однажды становился обладателем Кубка английской лиги.

За свою долгую карьеру защитник успел поиграть также за Бернли, Астон Виллу, Шеффилд Юнайтед, Болтон и Кристал Пелас. Последней командой в карьере Гари Кэхилла стал Борнмут, которому футболист помог выйти в АПЛ. За сборную Англии игрок провел 28 матчей.

“Футбол принес мне очень много удовольствия и успеха. Приняв решение завершить карьеру, могу честно сказать, что отдал игре всего себя.

Я добился того, о чем когда-то мечтал, создав невероятные воспоминания. От удивительных достижений, таких как победа в Лиге чемпионов и Премьер-лиге до привилегии быть капитаном моей страны и Челси. Это навсегда останется со мной», – признался Кехилл.

Напомним, что сборная Англии является одним из фаворитов чемпионата мира в Катаре. А вот здесь можно ознакомиться с прогнозом на первый матч "львов" против сборной Ирана.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси сборная Англии

Статьи по теме

Челси надеется подписать нападающего Брентфорда в ближайшее ТО Челси надеется подписать нападающего Брентфорда в ближайшее ТО
Тухель может заменить Симеоне в Атлетико Тухель может заменить Симеоне в Атлетико
Экс-игрок сборной Англии Леннон завершил карьеру в 35 лет Экс-игрок сборной Англии Леннон завершил карьеру в 35 лет
Челси намерен подписать лучшего игрока Серии А прошлого сезона Челси намерен подписать лучшего игрока Серии А прошлого сезона
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: атака имени Олиника и шикарный данк Моранта
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: атака имени Олиника и шикарный данк Моранта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Бокс18:22
Бокс: расписание боев
Украина17:55
Срна объяснил, почему Шахтер требует за Мудрика фантастическую сумму
Украина17:52
Мудрик: Узнав свою цену, я был не то, что удивлен – я был шокирован
ЧМ-202217:43
Чемпионат мира-2022: расписание и результаты матчей
Европа17:28
Андрей Шевченко был награжден престижной премией
Европа17:21
Бывший игрок Ман Сити: Я бы превратил жизнь Роналду в страдания на месте МЮ
Европа16:55
Экс-капитан Челси объявил о завершении профессиональной карьеры
Бокс16:42
Промоутер Усика отреагировал на назначение Хрговича обязательным претендентом по линии IBF
ЧМ-202216:30
Катар - Эквадор: прогноз на матч-открытие чемпионата мира
ЧМ-202216:14
Катар - Эквадор: где смотреть матч-открытие чемпионата мира 20.11.2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK