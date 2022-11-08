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Англия - Иран: прогноз на матч чемпионата мира 21.11.2022

Команды встретятся в первом туре чемпионата мира-2022. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 17:47
Англия - Иран: прогноз на матч
Англия - Иран: прогноз на матч

В воскресенье, 20 ноября, стартует чемпионат мира по футболу в Катаре. В первый день турнира сыграет катарская сборная, однако уже во втором - сборная Англии, которая претендует на трофей.

Сборная Англии сыграет с Ираном. Поединок состоится в понедельник, 21 ноября, и начнется в 15:00 по киевскому времени. Состоится встреча на стадионе Халифа, в Дохе.

Английская команда с первого тура должна показывать свой настрой на чемпионство, однако в соперниках крепкий Иран, который имеет свои цели на турнир.

Коэффициент и ставки на матч первого тура ЧМ-2022 Англия - Иран 21 ноября

Сборная Англии вместе с командой Ирана попала в групп В, где также присутствую США и Уэльс.

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Эксперты и аналитики определили, что фаворитом предстоящего матча Англия - Иран является сборная из Европы.

Прогноз букмекеров на матч Англия - Иран:

  • Победа Англии: 1,33

  • Ничья: 4,9

  • Победа Ирана: 12,5

Интересно также и то, что букмекеры прогнозируют, что голевой игра не будет. Если вас интересуют ставки, то на то, что обе команды не забьют, то на это можно поставить с коэффициентом - 2,6. Что касается голов от англичан, то на их ТБ1,5 коэффициент равен - 1,60.

Статистика противостояния между Англией и Ираном

Команды в своей истории никогда не встречались, так что предстоящая игра станет первой для сборных. Стоит отметить, что в рейтинге ФИФА сборная Англии идет на пятом месте, а Иран - 20-й.

Напомним, во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Англии сыграет с Уэльсом, а Эквадор - с США. Оба матча пройдут 29 ноября.

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