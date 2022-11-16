Бывший игрок Ман Сити: Я бы превратил жизнь Роналду в страдания на месте МЮ

Бывший игрок Манчестер Сити Дэнни Миллз раскритиковал форварда Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду.

"Я не думаю, что он еще сыграет за Манчестер Юнайтед. Но на месте клуба я бы поддался искушению просто сгноить его.

Я сделал бы все возможное, чтобы наложить максимально возможный штраф, учитывая, что в его контракте больше 70 страниц и миллион прописанных условий, – это не причинит ему вреда, ведь у него много денег.

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Но он все еще в МЮ, и если его отпустить, он может уйти и забивать голы где угодно. Он может улучшить свою статистику – у него лучшая статистика на планете, мы не спорим об этом. Он хочет именно этого, так почему бы просто не остановить его, не давая играть?

Если вы хотите наказать его, запретите ему уходить, оставьте его в клубе и сделайте все возможное, чтобы превратить его жизнь в страдания", – сказал Миллс в интервью TalkSport.

В текущем сезоне на счету 37-летнего португальца 1 гол в 10 матчах АПЛ.