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Лингард назвал величайшего футболиста на свете

Англичанин поделился мнением о недавних словах Роналду.
Сегодня, 19:45
Лингард и Роналду / Getty Images
Лингард и Роналду / Getty Images

Экс-полузащитник Манчестер Юнайтед Джесси Лингард высказался об интервью форварда Криштиану Роналду.

"Я смог найти выход из своей ситуации в Манчестер Юнайтед. К тому же мы не выносили все на публику и в итоге остались в хороших отношениях. Я по-прежнему поддерживаю клуб.

Но я не знаю, что случилось между Роналду и тренером, да и не мне об этом рассуждать. Это дела Криштиану.

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Футбол порой безумен. Роналду – величайший игрок на свете. Ему больно. Но я не могу комментировать происходящее", – сказал Лингард в интервью Talksport.

В текущем сезоне на счету Роналду 1 гол в 10 матчах АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Джесси Лингард

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