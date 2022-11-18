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Арсенал намерен усилить правый фланг обороны игроком Интера

Дамфрис попал в сферу интересов лондонцев.
Сегодня, 21:20
Дензел Думфрис / Getty Images
Дензел Думфрис / Getty Images

Арсенал планирует усилить позицию правого защитника этой зимой. Об этом сообщает издание Calciomercato.

Лондонцы заинтересованы в трансфере фулбека Интера Дензела Думфриса. Руководство "канониров" готово заплатить за 26-летнего нидерландца 35 миллионов евро.

Кроме того, в январе Арсенал отпустит Седрика, если португалец получит предложения от других команд.

В текущем сезоне на счету нидерландца 1 гол и 2 ассиста в 15 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Арсенал объявил о назначении спортивного директора.

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